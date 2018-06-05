Вже три роки як депутати ігнорують законопроект 2033а. ВІДЕО
Вже три роки як депутати ігнорують законопроект 2033а. ВІДЕО
Рівно три роки тому, п’ятого червня 2015 року законопроект 2033 А був зареєстрований у парламенті. Та досі не може увійти в дію. В народі його називають просто – законопроект останньої надії.
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