У київського бізнесмена забрали дорогий спорткар через несплату аліментів. ВІДЕО

У киянина забрали Ferrari через несплату грошей власній дитині. Бізнесмен винен 260 тисяч гривень на виховання сина. Упродовж місяця Ферарі мають продати на державному аукціоні. Боржником виявився не бідний чоловік. Відомий у столиці бізнесмен. Який до всього має чотирьох дітей з цивільною дружиною. Та от про позашлюбного сина він трохи призабув. П’ята дитина у нього народилася шість років тому. Та з листопада 2016-го року чоловік не платив на нього аліментів. Заборгував – понад 200 тисяч гривень. Щоб виплатити гроші, чоловікові довелося віддати свою улюблену машину.