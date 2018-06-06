У Кропивницькому біля банку пролунав потужний вибух. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Кропивницькому, в районі Шкільному спрацювала вибухівка просто під стінами однієї з банківських установ. Вибуховий пристрій хтось підклав вночі, близько першої години, саме тоді й прогримів вибух. Дібратись до грошей невідомим не вдалося. Пошкоджений лише фасад будівлі, банкомат, а ще машини, що були припарковані неподалік.