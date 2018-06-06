У Києві злочинці перетворили орендований дім на нарколабораторію. ВІДЕО

Коли охайний приватний будинок прийшли винаймати ось ці два хлопці, господарі й підозрювати не могли, що вони тут влаштують. За кілька днів зловмисники постягували сюди купу коробок. В одних був різний хімічний посуд, в інших – пакети із порошками. Подалі від сусідських очей за високим парканом чоловіки організували нарколабораторію. Хто знає, скільки часу, торговцям вдавалося приховувати свою справжню діяльність, але десь вони таки прокололися. Із несподіваним візитом до них нагрянули правоохоронці. Більше у сюжеті.