Пожежа у зоні відчуження: що відомо. ВІДЕО

Пожежа у зоні відчуження! Вогняна пастка вже другий день тримає колишнє село Копачі, тепер Рудий ліс – територія, через яку пройшла радіоактивна хмара тридцять два роки тому. Тоді, дерева висохли одразу після аварії на Чорнобильській АЕС. Вдень 5 червня полум’я за лічені хвилини розповсюдилось у лісовий масив на десять гектарів. Першими забили на сполох місцеві.