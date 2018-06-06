ВГО «Магнолія» представила Україну у Брюсселі. ВІДЕО
ВГО «Магнолія» представила Україну у Брюсселі. ВІДЕО
Україна вперше взяла участь у міжнародній конференції присвяченій проблемі - втеч дітей з дому. Серед двадцяти восьми країн світу до Брюсселю запросили лише три. Португалію, Литву і нашу державу, яку представила Всеукраїнська громадська організація «Магнолія». Міжнародну спільноту зацікавив проект «Безпека дітей – спільна відповідальність». ВГО «Магнолія» його реалізовувала у Донецькій області спеціально для дітей переселенців-сиріт. Аби ті не втікали з мирної України на окуповану територію. Про результати проекту у Європейському парламенті доповіла експертка «Магнолії» Марина Липовецька.
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