ВГО «Магнолія» представила Україну у Брюсселі. ВІДЕО

Україна вперше взяла участь у міжнародній конференції присвяченій проблемі - втеч дітей з дому. Серед двадцяти восьми країн світу до Брюсселю запросили лише три. Португалію, Литву і нашу державу, яку представила Всеукраїнська громадська організація «Магнолія». Міжнародну спільноту зацікавив проект «Безпека дітей – спільна відповідальність». ВГО «Магнолія» його реалізовувала у Донецькій області спеціально для дітей переселенців-сиріт. Аби ті не втікали з мирної України на окуповану територію. Про результати проекту у Європейському парламенті доповіла експертка «Магнолії» Марина Липовецька.