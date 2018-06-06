В Одесі невідомі напали на активіста. ВІДЕО
В Одесі невідомі напали на активіста. ВІДЕО
Уявіть, людина вийшла посеред білого дня на обід зі свого робочого офісу. Не пройшовши п’ятнадцяти метрів отримала на горіхи.
І не лише це в огляді подій…
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