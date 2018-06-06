Скандал через дискримінаційну рекламу однієї з відомих мереж магазинів. ВІДЕО
Скандал через дискримінаційну рекламу однієї з відомих мереж магазинів. ВІДЕО
Українська мережа супермаркетів випустила рекламу відер. Відповідний пост опублікували на офіційній сторінці мережі у Фейсбук – фото відер та характерний напис, так би мовити, із підтекстом…
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