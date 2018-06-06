Через відмову прибрати карцер чоловіка хочуть запроторити на 5,5 років за грати. ВІДЕО

За словами адміністрації Дрогобицької колонії, що на Львівщині, засуджений Дмитро неодноразово відмовлявся від прибирання в карцері. Через непокору вимогам адміністрації колонії він має знову сісти за грати, вирішили в прокуратурі. Увага – на п’ять з половиною років. Це за відмову прибрати! Також детально про жахливі умови тримання в’язнів у Полтавській виправній колонії та Роменській виправній колоні, що на Сумщині.