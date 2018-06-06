Через відмову прибрати карцер чоловіка хочуть запроторити на 5,5 років за грати. ВІДЕО
Через відмову прибрати карцер чоловіка хочуть запроторити на 5,5 років за грати. ВІДЕО
За словами адміністрації Дрогобицької колонії, що на Львівщині, засуджений Дмитро неодноразово відмовлявся від прибирання в карцері. Через непокору вимогам адміністрації колонії він має знову сісти за грати, вирішили в прокуратурі. Увага – на п’ять з половиною років. Це за відмову прибрати! Також детально про жахливі умови тримання в’язнів у Полтавській виправній колонії та Роменській виправній колоні, що на Сумщині.
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