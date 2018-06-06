Діти війни: Уряд облегшив процедуру надання статусу. ВІДЕО

Кабінет Міністрів облегшив процедуру, за якою діти отримують статус постраждалих від війни на Донбасі. До цього дня батьки-переселенці мали пройти «сім кіл пекла», аби їхня дочка або син отримали статус. Що найбільше обурювало правозахисників, дитина, яка бачила жахіття війни, черес суд мала доводити, що психологічно постраждала. Тепер же це положення скасували. Подробиці у сюжеті.