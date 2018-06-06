За півроку нападали на журналістів та били їх 14 разів. ВІДЕО

За півроку нападали на журналістів та били їх 14 разів. ВІДЕО

22:45 06.06.2018

У часи протистояння України інформаційній та військовій агресії Росії, від професійності українських журналістів залежить наближення нашої перемоги – з такими словами до журналістів у професійний день звернувся Петро Порошенко. А в інституті масової інформації помітили, в свою чергу, поділилися невтішними даними. За півроку в Україні 117 разів порушили свободу слова. Це пряме перешкоджання роботі представників мас-медіа: погрози, залякування та навіть побиття. Власне, нападали на журналістів та били їх 14 разів. Разом з тим, є і позитивні зрушення: публічну інформацію журналістам стали надавати більш охоче.

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