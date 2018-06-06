Існування національного превентивного механізму під загрозою. ВІДЕО
Існування національного превентивного механізму під загрозою. ВІДЕО
За останні 6 років монітори національного превентивного механізму відвідали близько 6 тисяч місць несвободи. Виявляли факти порушення прав людини, знущань та катувань. Монітори співпрацювали з офісом уповноваженого Верховної ради з прав людини у так званому форматі Омбудсман+. Однак зараз, кажуть правозахисники, робота превентивного механізму під загрозою.
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