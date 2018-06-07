Активісти закликають владу відреагувати на голодування Олега Сенцова. ВІДЕО

Олег Сенцов, Володимир Балух, Євген Панов. Це імена лише трьох із 64 українців, які за свою вірність Україні потрапили до російської неволі. У народі їх давно охрестили бранцями Кремля. Однак навіть будучи у СІЗО чи за ґратами, вони знайшли єдиний спосіб демонструвати свою позицію і боротися проти свавілля Російської Федерації – голодування. Зокрема, вже минає 24 дні як Олег Сенцов повністю відмовився від їжі. Більше у сюжеті.