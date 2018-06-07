У Хмельницькому чоловік вбив свою вагітну співмешканку. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Жорстока трагедія сколихнула практично весь Хмельницький. Все почалося з того, що 27-річна хмельничанка не вийшла на роботу. Вона була касиром у банку. Колеги телефонували жінці, але та не відповідала весь день. Знаючи, що вона вагітна, знайомі вирішили пересвідчитись чи все гаразд і пішли її провідати. Жахлива картина застала їх прямо з порога – двері квартири були відчинені, а одразу за ними на підлозі лежала мертва господиня. Більше у сюжеті.