У Хмельницькому чоловік вбив свою вагітну співмешканку. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Хмельницькому чоловік вбив свою вагітну співмешканку. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Жорстока трагедія сколихнула практично весь Хмельницький. Все почалося з того, що 27-річна хмельничанка не вийшла на роботу. Вона була касиром у банку. Колеги телефонували жінці, але та не відповідала весь день. Знаючи, що вона вагітна, знайомі вирішили пересвідчитись чи все гаразд і пішли її провідати. Жахлива картина застала їх прямо з порога – двері квартири були відчинені, а одразу за ними на підлозі лежала мертва господиня. Більше у сюжеті.
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06.06.2018 | 06:45
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06.06.2018 | 06:30
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05.06.2018 | 23:15
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05.06.2018 | 22:45
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