У Кам`янському чоловік з гранатою напав на центр кредитування. ВІДЕО
У Кам`янському чоловік з гранатою напав на центр кредитування. ВІДЕО
Погрожуючи менеджеру гранатою, зловмисник заволодів грошовими коштами. Працівниця пункту звернулася до поліції та повідомила, що 1 червня близько 08:00 на заклад здійснили розбійний напад.
Правоохоронці встановили, що до центру кредитування зайшов невідомий чоловік у темних окулярах та кепці. Погрожуючи менеджеру гранатою, він заволодів грошовими коштами, після чого втік.
За результатами слідчо-розшукових заходів оперативники Кам’янського ВП спільно з прокуратурою міста встановили й затримали зловмисника. Ним виявився 60-річний раніше судимий житель м. Дніпро.
З урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні, за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області
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