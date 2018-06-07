У Кам`янському чоловік з гранатою напав на центр кредитування. ВІДЕО

У Кам`янському чоловік з гранатою напав на центр кредитування. ВІДЕО

16:00 07.06.2018

Погрожуючи менеджеру гранатою, зловмисник заволодів грошовими коштами. Працівниця пункту звернулася до поліції та повідомила, що 1 червня близько 08:00 на заклад здійснили розбійний напад.

Правоохоронці встановили, що до центру кредитування зайшов невідомий чоловік у темних окулярах та кепці. Погрожуючи менеджеру гранатою, він заволодів грошовими коштами, після чого втік.

За результатами слідчо-розшукових заходів оперативники Кам’янського ВП спільно з прокуратурою міста встановили й затримали зловмисника. Ним виявився 60-річний раніше судимий житель м. Дніпро.

З урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні, за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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