У Миколаєві стріляли у чоловіка. ВІДЕО
У Миколаєві стріляли у чоловіка. ВІДЕО
Але правоохоронці кажуть, закривати очі на злочин, не збираються. Покарання має бути невідворотнім – тому поліцейські попередньо відкрили провадження, назва якому - умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Кримінальний кодекс за це передбачає позбавлення волі до трьох років.
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