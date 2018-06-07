У Миколаєві стріляли у чоловіка. ВІДЕО

Але правоохоронці кажуть, закривати очі на злочин, не збираються. Покарання має бути невідворотнім – тому поліцейські попередньо відкрили провадження, назва якому - умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Кримінальний кодекс за це передбачає позбавлення волі до трьох років.