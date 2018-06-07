В Україні проголосували за антикорупційний суд. ВІДЕО
В Україні проголосували за антикорупційний суд. ВІДЕО
Закон, нагадаємо, вступає в силу наступного дня після публікації. Вищий антикорупційний суд буде сформований протягом року і почне свою роботу за умови призначення не менше 35 суддів.
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