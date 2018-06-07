На Закарпатті школярі потрапили у серйозну ДТП. ВІДЕО
На Закарпатті школярі потрапили у серйозну ДТП. ВІДЕО
Аварія трапилася на в’їзді у Мукачево. «Мерседес», який віз дітей, не розминувся з мікроавтобусом «Рено». У «Мерседесі» їхали 23 школяра. Деяким знадобилася допомога медиків. 10-річну дівчинку госпіталізували.
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