На Закарпатті школярі потрапили у серйозну ДТП. ВІДЕО

Аварія трапилася на в’їзді у Мукачево. «Мерседес», який віз дітей, не розминувся з мікроавтобусом «Рено». У «Мерседесі» їхали 23 школяра. Деяким знадобилася допомога медиків. 10-річну дівчинку госпіталізували.

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