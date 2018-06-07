Карти, гроші, казино: цьогоріч в Україні легалізують гральний бізнес. ВІДЕО
Карти, гроші, казино: цьогоріч в Україні легалізують гральний бізнес. ВІДЕО
Днями столичні поліцейські викрили підпільне казино. Гральний заклад знаходився в Оболонському районі. Всередині справжній клондайк для ігроманів. За дев’ять років дії заборони у Верховній раді зареєстрували понад три десятки законопроектів щодо азартних ігор, казино і лотерей. Однак цілком реально, що 2018-му в Україні все таки легалізують гральний ринок – принаймні про це у березні заявив ще діючий міністр фінансів Олександр Данилюк.
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