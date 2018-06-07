У Києві група шахраїв привласнювала та перепродувала квартири. ВІДЕО

Організатором групи виступив 38-річний житель столиці. Раніше – неодноразово судимий. Востаннє, коли його затримали, він заплатив понад мільйон гривень застави і продовжив свою прибуткову діяльність. Спільників підібрав таких, яким нікуди було дітися. Пропонував їм житло, їжу, та, звісно ж, брудну роботу. Більше у огляді.

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