У Києві група шахраїв привласнювала та перепродувала квартири. ВІДЕО
У Києві група шахраїв привласнювала та перепродувала квартири. ВІДЕО
Організатором групи виступив 38-річний житель столиці. Раніше – неодноразово судимий. Востаннє, коли його затримали, він заплатив понад мільйон гривень застави і продовжив свою прибуткову діяльність. Спільників підібрав таких, яким нікуди було дітися. Пропонував їм житло, їжу, та, звісно ж, брудну роботу. Більше у огляді.
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