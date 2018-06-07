Арсен Аваков пропонує якнайшвидше ухвалити закони про колаборантів та амністію. ВІДЕО
Арсен Аваков пропонує якнайшвидше ухвалити закони про колаборантів та амністію. ВІДЕО
Донбас буде українським. Це тільки питання часу. І вже треба задуматись над тим, що робити з жителями самопроголошених ЛДНР, які в період збройної агресії Росії вчиняли кримінальні порушення проти української держави. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує якнайшвидше ухвалити закони про колаборантів та амністію – ще до початку деокупації Донбасу. Вважає, людей, які співпрацювали з ворогом треба карати по всій суворості закону, та спершу треба з’ясувати, хто ці люди та який саме злочин скоїли.
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