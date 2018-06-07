Крим отримає нового представника омбудсмана. ВІДЕО

Крим отримає представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ним стане кримчанин Ісмаїл Халіков. З 2014 року він працював в Адміністрації Президента, зокрема над питаннями кримськотатарського народу. Офіс нового представника буде розташовуватись у Херсоні. Омбудсман Людмила Денісова переконана – призначення її представника у Криму має допомогти у вирішенні низки проблем.