Крим отримає нового представника омбудсмана. ВІДЕО
Крим отримає нового представника омбудсмана. ВІДЕО
Крим отримає представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ним стане кримчанин Ісмаїл Халіков. З 2014 року він працював в Адміністрації Президента, зокрема над питаннями кримськотатарського народу. Офіс нового представника буде розташовуватись у Херсоні. Омбудсман Людмила Денісова переконана – призначення її представника у Криму має допомогти у вирішенні низки проблем.
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