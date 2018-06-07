Правозахисники відстоюють невинність довічника вже після його смерті. ВІДЕО
Правозахисники відстоюють невинність довічника вже після його смерті. ВІДЕО
Він так і не отримав шанс на перерозгляд своєї справи, але правозахисники кажуть, що вони продовжують працювати над цією справою. Мова про довічно засудженого Олександра Рафальського, який помер в СІЗО у жовтні 2016 року.
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