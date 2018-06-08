Чиновники ігнорують квоту на працевлаштування людей з інвалідністю. ВІДЕО

Чиновники ігнорують квоту на працевлаштування людей з інвалідністю. Це показали результати дослідження правозахисників. За законом, в українських відомствах має працювати не менше чотирьох відсотків людей з інвалідністю. Втім, з майже двадцяти міністерств України, лише три виконують свої зобов’язання.