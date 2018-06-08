В Одесі водій вкрав алкоголь і ганявся з поліцією. ВІДЕО
В Одесі водій вкрав алкоголь і ганявся з поліцією. ВІДЕО
П’яний шофер добряче полоскотав нерви патрульним Одеси. Ті зафільмували, як намагалися зупинити неадекватного водія, який вишивав трасою «Київ-Одеса» на кабріолеті. Подробиці у сюжеті.
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