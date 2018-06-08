Поліція Києва затримала банду наркоторговців. ВІДЕО
Поліція Києва затримала банду наркоторговців. ВІДЕО
Поліцейські Києва показали підпільну лабораторію і як там затримують наркоторговців. На перший погляд, може здатися, що вони навідалися у звичайний будинок, а зайшовши всередину стає все зрозуміло. У кімнатах лежить повно різних наркотиків та усього необхідного для їхнього виготовлення. Поліцейські затримали чотирьох чоловіків, які провертали такий незаконний бізнес.
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