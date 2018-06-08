В Одесі горіла електропідстанція. ВІДЕО

В Одесі горіла електропідстанція. ВІДЕО

07:00 08.06.2018

Пожежа в Одесі. У Суворівському районі на декілька метрів вгору здійнялося полум’я. Горіла електропідстанція. Кілька житлових районів тепер сидять без світла. Почало горіти десь о третій ночі. Але одразу приступити до гасіння пожежні не могли. Потрібен був дозвіл енергетиків, бо ті мали повністю відключити підстанцію. До того моменту полум’я розгорілося не на жарт. Рятувальники використали море піни, аби вгамувати величезні червоні язики.

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