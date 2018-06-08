У Житомирській області депутат сільради збував наркотики. ВІДЕО
У Житомирській області депутат сільради збував наркотики. ВІДЕО
На Житомирщини четверо зловмисників виготовляли та збували опій ацетильований. За словами правоохоронців, вони налагодили стійкий канал постачання наркотиків. Промишляли цим 9 місяців…
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07.06.2018 | 06:30
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07.06.2018 | 06:15
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06.06.2018 | 23:15
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