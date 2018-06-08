У Дніпрі некерована автівка вбила людину. ВІДЕО

Але така страшна ДТП аварія стала фатальною для 69 річної жінки. Вона загинула на місці. Рятувальникам довелося діставати її з-під уламків зупинки та перекинутого авто. У лікарню відвезли 25-річну жінку та водія Шкоди. У поліції кажуть, попередньо, машина їхала із центру Дніпра. Втім, невідомо з яких причин з’їхала з дороги… Свідки припускають – напевне водій невдало розвернувся.