Поліція Миколаєва майже через рік затримала жорстоких вбивць. ВІДЕО

Майже рік тому на зупинці громадського транспорту по вул. Курортній в Заводському районі двоє молодиків, добряче «відсвяткувавши» День Незалежності України, до смерті забили чоловіка.

Причиною жорстокої розправи стала відмова позичити нападникам цигарку. За свої дії злочинцям доведеться провести за ґратами до п’ятнадцяти років, як визначає санкція інкримінованої статті.

Подія сталась наприкінці серпня 2017 року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до реанімаційного відділення лікарні чоловіка з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забою головного мозку. Зі слів медиків, потерпілого було доставлено від зупинки громадського транспорту по вул. Курортній, де його скривавленого, вже у непритомному стані побачили перехожі та викликали швидку.

Лікарі приклали максимум зусиль аби врятувати життя 36-річному чоловікові, проте отримані травми виявились не сумісні з життям, постраждалий помер за кілька тижнів, так і не приходячи до тями.

Слідчі розпочали розслідування кримінального проводження за ознаками ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого», а оперативники розшук причетних до побиття осіб. Проте на той момент у поліцейських були лише покази чоловіка та жінки, які, побачивши на зупинці побиту людину, викликали швидку, але не бачили самих нападників.

Правоохоронці провели кропітку та доскональну роботу в рамках слідчих та розшукових заходів, які зрештою вивели поліцейських на слід двох мешканців м. Баштанка Миколаївської області – 21-го та 23-х років. Після збору беззаперечних доказів їхньої вини підозрювані були затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове слідство встановило, в ніч на 25 серпня 2017 року постраждалий очікував на маршрутне таксі, коли до нього підійшли двоє незнайомців. Обидва перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння та почали чіплятись до чоловіка з проханням дати їм цигарки. Почувши відмову, старший з товаришів став погрожувати, і вже за мить словесний конфлікт перетворився на бійку.

Нападники повалили жертву на землю та почали лупцювати ногами. 23-річний зловмисник наніс жертві близько 20-ти ударів ногами по голові і зупинився лише тоді, коли його відштовхнув спільник.

Потім молодики підібрали з землі розкидані речі постраждалого – мобільний телефон та складний ніж, й втекли. Наступного дня продали майно на ринку, а гроші прогуляли.

За узгодженням із прокуратурою з урахуванням усіх з’ясованих в ході слідства нововиявлених обставин слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України «Розбій», що карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав для підозрюваних міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області