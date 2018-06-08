СБУ затримала членів банди, які видавали себе за співробітників Служби. ВІДЕО

СБУ затримала членів банди, які видавали себе за співробітників Служби. ВІДЕО

11:00 08.06.2018

Служби безпеки України викрили на Запоріжжі організоване злочинне угруповання, учасники якого під виглядом представників СБУ займалися вимаганням у приватних підприємців регіону.

Правоохоронці встановили, що раніше судимий місцевий житель, який є головою однієї з громадських організацій, створив банду з двох кримінальників та колишнього працівника органів МВС. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації після яких, представляючись співробітниками СБУ, вимагали від потерпілих гроші за «вирішення» інциденту. У разі відмови сплати «відшкодування», учасники угруповання погрожували створити перешкоди у підприємницькій діяльності та фізичною розправою.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання з місцевого підприємця вісімдесяти тисяч доларів США.

Правоохоронці затримала двох зловмисників на одній з центральних вулиць Мелітополя під час отримання чергового «траншу» в розмірі вісім тисяч американських доларів. Раніше співробітники СБ України задокументували отримання рекетирами шістдесяти п’яти тисяч доларів США.

Під час проведення обшуків за місцем проживання учасників угруповання вилучено автоматичну зброю та набої до неї.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії щодо розшуку двох інших зловмисників.

Операція з викриття організованого злочинного угруповання проводилась спільно з прокуратурою та поліцією.

За матеріалами прес-центру СБУ

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