У Верховній Раді знову побилися депутати. ВІДЕО

Під куполом парламенту знову штовханина! Все - через висловлювання Євгена Мураєва. В ефірі одного із телеканалів він назвав політв’язня, режисера Олега Сенцова - терористом. А побилися депутати під час виступу Ірини Геращенко, коли вона з трибуни вимагала, аби Мураєв вибачився перед бранцем Кремля та його родичами. У своїй промові Ірина Геращенко наголосила – депутата до парламенту привів Опозиційний блок. Олександр Долженков почав кричати з місця, мовляв, Мураєв вже давно не член їхньої фракції. В цей час Юрій Береза підбіг і вдарив кілька разів Долженкова. Колеги мусили чоловіків розбороняти. Шквал критики ж посипався не на них, а на Євгена Мураєва!