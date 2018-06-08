У Верховній Раді знову побилися депутати. ВІДЕО
У Верховній Раді знову побилися депутати. ВІДЕО
Під куполом парламенту знову штовханина! Все - через висловлювання Євгена Мураєва. В ефірі одного із телеканалів він назвав політв’язня, режисера Олега Сенцова - терористом. А побилися депутати під час виступу Ірини Геращенко, коли вона з трибуни вимагала, аби Мураєв вибачився перед бранцем Кремля та його родичами. У своїй промові Ірина Геращенко наголосила – депутата до парламенту привів Опозиційний блок. Олександр Долженков почав кричати з місця, мовляв, Мураєв вже давно не член їхньої фракції. В цей час Юрій Береза підбіг і вдарив кілька разів Долженкова. Колеги мусили чоловіків розбороняти. Шквал критики ж посипався не на них, а на Євгена Мураєва!
|
08.06.2018 | 19:45
|
08.06.2018 | 11:00
|
08.06.2018 | 09:20
|
08.06.2018 | 08:00
|
08.06.2018 | 07:40
|
08.06.2018 | 07:20
|
08.06.2018 | 07:00
|
08.06.2018 | 06:45
|
08.06.2018 | 06:30
|
07.06.2018 | 23:15
|
07.06.2018 | 22:45
|
07.06.2018 | 22:15
|
07.06.2018 | 21:45
|
07.06.2018 | 21:15
|
07.06.2018 | 20:45
|
07.06.2018 | 20:20
-
- 1 з 1037
- ››