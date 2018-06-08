У Верховній Раді знову побилися депутати. ВІДЕО

У Верховній Раді знову побилися депутати. ВІДЕО

19:45 08.06.2018

Під куполом парламенту знову штовханина! Все - через висловлювання Євгена Мураєва. В ефірі одного із телеканалів він назвав політв’язня, режисера Олега Сенцова - терористом. А побилися депутати під час виступу Ірини Геращенко, коли вона з трибуни вимагала, аби Мураєв вибачився перед бранцем Кремля та його родичами. У своїй промові Ірина Геращенко наголосила – депутата до парламенту привів Опозиційний блок. Олександр Долженков почав кричати з місця, мовляв, Мураєв вже давно не член їхньої фракції. В цей час Юрій Береза підбіг і вдарив кілька разів Долженкова. Колеги мусили чоловіків розбороняти. Шквал критики ж посипався не на них, а на Євгена Мураєва!

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Верховній Раді знову побилися депутати. ВІДЕО
У Верховній Раді знову побилися депутати. ВІДЕО
08.06.2018 | 19:45
СБУ затримала членів банди, які видавали себе за співробітників Служби. ВІДЕО
СБУ затримала членів банди, які видавали себе за співробітників Служби. ВІДЕО
08.06.2018 | 11:00
Поліція Миколаєва майже через рік затримала жорстоких вбивць. ВІДЕО
Поліція Миколаєва майже через рік затримала жорстоких вбивць. ВІДЕО
08.06.2018 | 09:20
Чиновники ігнорують квоту на працевлаштування людей з інвалідністю. ВІДЕО
Чиновники ігнорують квоту на працевлаштування людей з інвалідністю. ВІДЕО
08.06.2018 | 08:00
В Одесі водій вкрав алкоголь і ганявся з поліцією. ВІДЕО
В Одесі водій вкрав алкоголь і ганявся з поліцією. ВІДЕО
08.06.2018 | 07:40
Поліція Києва затримала банду наркоторговців. ВІДЕО
Поліція Києва затримала банду наркоторговців. ВІДЕО
08.06.2018 | 07:20
В Одесі горіла електропідстанція. ВІДЕО
В Одесі горіла електропідстанція. ВІДЕО
08.06.2018 | 07:00
У Житомирській області депутат сільради збував наркотики. ВІДЕО
У Житомирській області депутат сільради збував наркотики. ВІДЕО
08.06.2018 | 06:45
У Дніпрі некерована автівка вбила людину. ВІДЕО
У Дніпрі некерована автівка вбила людину. ВІДЕО
08.06.2018 | 06:30
Правозахисники відстоюють невинність довічника вже після його смерті. ВІДЕО
Правозахисники відстоюють невинність довічника вже після його смерті. ВІДЕО
07.06.2018 | 23:15
Крим отримає нового представника омбудсмана. ВІДЕО
Крим отримає нового представника омбудсмана. ВІДЕО
07.06.2018 | 22:45
Арсен Аваков пропонує якнайшвидше ухвалити закони про колаборантів та амністію. ВІДЕО
Арсен Аваков пропонує якнайшвидше ухвалити закони про колаборантів та амністію. ВІДЕО
07.06.2018 | 22:15
У Києві група шахраїв привласнювала та перепродувала квартири. ВІДЕО
У Києві група шахраїв привласнювала та перепродувала квартири. ВІДЕО
07.06.2018 | 21:45
Карти, гроші, казино: цьогоріч в Україні легалізують гральний бізнес. ВІДЕО
Карти, гроші, казино: цьогоріч в Україні легалізують гральний бізнес. ВІДЕО
07.06.2018 | 21:15
На Закарпатті школярі потрапили у серйозну ДТП. ВІДЕО
На Закарпатті школярі потрапили у серйозну ДТП. ВІДЕО
07.06.2018 | 20:45
В Україні проголосували за антикорупційний суд. ВІДЕО
В Україні проголосували за антикорупційний суд. ВІДЕО
07.06.2018 | 20:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олексій Якубін
Кандидат політичних наук
Чи зменшить візовий режим з Росією кількість терактів в Україні ?
08.06.2018
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи знизиться довіра до силовиків після фейкового вбивства Бабченка?
01.06.2018
Микола Маломуж
Екс-голова Служби зовнішньої України
Виявити замовника у справі Бабченка можна було і без інсценування вбивства
01.06.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Указом Президента в Україні заблокували майже 50-т російських сайтів? Чи підтримуєте ви це?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.