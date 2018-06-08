У Києві представники «Нацдружини» розтрощили табір ромів. ВІДЕО
У Києві представники «Нацдружини» розтрощили табір ромів. ВІДЕО
Ще один погром ромів у Києві, в Святошинському районі. Почалося все з того, що представники держохорони парку «Голосіївський» виявили на території табір ромів. Всього їх тут проживало близько півсотні. На появу працівників парку роми відреагували лайкою, погрозами. В охорону заповідної території полетіло каміння. Більше у сюжеті.
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