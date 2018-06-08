У столиці керманич «Jaguar» втік після ДТП. ВІДЕО
У столиці керманич «Jaguar» втік після ДТП. ВІДЕО
У столиці на Житомирському шосе посеред ночі замайоріли жовтогарячі, червоні та сині вогні. Це приїхали пожежні й поліцейські. Вслід за ними приїздить і наша знімальна група. На шосе репортер бачить дві знівечені автівки –«Jaguar» та «Ford». Водій останнього спантеличено відмовляється від медичної допомоги.
Також в огляді ДТП про таке:
У столиці не розминулися вантажівка й легковик, постраждала дитина…
У Києві зіткнулися легковик та бус: машини розтрощені…
|
08.06.2018 | 20:45
|
08.06.2018 | 20:15
|
08.06.2018 | 19:45
|
08.06.2018 | 11:00
|
08.06.2018 | 09:20
|
08.06.2018 | 08:00
|
08.06.2018 | 07:40
|
08.06.2018 | 07:20
|
08.06.2018 | 07:00
|
08.06.2018 | 06:45
|
08.06.2018 | 06:30
|
07.06.2018 | 23:15
|
07.06.2018 | 22:45
|
07.06.2018 | 22:15
|
07.06.2018 | 21:45
|
07.06.2018 | 21:15
-
- 1 з 1037
- ››