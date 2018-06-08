У столиці керманич «Jaguar» втік після ДТП. ВІДЕО

У столиці на Житомирському шосе посеред ночі замайоріли жовтогарячі, червоні та сині вогні. Це приїхали пожежні й поліцейські. Вслід за ними приїздить і наша знімальна група. На шосе репортер бачить дві знівечені автівки –«Jaguar» та «Ford». Водій останнього спантеличено відмовляється від медичної допомоги.

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