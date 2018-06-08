Українці відкидають все більше стереотипів про людей з інвалідністю. ВІДЕО

Після революції гідності мільйони українців впевнено повернулися у бік європейських цінностей і впевнено крокують цим шляхом. У людей зникають стереотипи, і змінюється саме ставлення до тих хто поруч з тобою – людей з інвалідністю. Про конкретні історії, які підтверджують це, дивіться у сюжеті.