У Мелітополі силовики затримали бандитів, які видавали себе за працівників СБУ. ВІДЕО
У Мелітополі силовики затримали бандитів, які видавали себе за працівників СБУ. ВІДЕО
Представляючись силовиками, чоловіки вимагали у місцевих підприємців гроші. Напередодні штучно створювали конфліктні ситуації, а потім пропонували їх вирішити – звісно за гроші. Знімати маски з несправжніх силовиків довелося реальним працівникам Служби безпеки. Двох зловмисників було затримано просто серед білого дня на одній з центральних вулиць Мелітополя.
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