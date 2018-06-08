У Києві на пали на жінку нотаріуса. ВІДЕО
У Києві на пали на жінку нотаріуса. ВІДЕО
Жінка каже – зранку їй зателефонували із міністерства юстиції. Попередили, мовляв, від СБУ надійшло повідомлення, що офісом спробують заволодіти. Пані ж Марії дали чітку вказівку – попри будь-що охороняти власними силами бланки, печатки, а головне – архів. Адже це сотні електронних та паперових документів людей
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