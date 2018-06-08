Злочини військових розслідуватиме новий правоохоронний орган. ВІДЕО
Злочини військових розслідуватиме новий правоохоронний орган. ВІДЕО
У часи війни поліцейські не можуть розслідувати злочини військових. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про Державне бюро військової юстиції. Ініціював документ головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Подробиці у сюжеті.
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