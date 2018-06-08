На Київщині затримали директора «Гаврилівських курчат» через екологічний злочин. ВІДЕО

Скандал навколо мертвої курки, а точніше, тон мертвої птиці, яку, за даними слідства, керівництво підприємства з виробництва курятини «Агромарс» незаконно і з порушенням усіх норм просто закопали серед поля на Київщині. Від нестерпного запаху люди в навколишніх селах ледь не втрачали свідомість. Кажуть, вода в криницях вже отруєна трупними залишками. У поліції тим часом затримали власників агрохолдингу і керівника структурного підрозділу. Подробиці у сюжеті.