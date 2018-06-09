На Харківщині поліція викрила затятого дитячого інтернет-порнографа. ВІДЕО
На Харківщині поліція викрила затятого дитячого інтернет-порнографа. ВІДЕО
На Харківщині двадцятидворічного парубка впіймали поліцейські через те, що він дуже двино спілкувася із дітьми. Чоловік додався у друзі у соцмережах. Втирався у довіру дітям, а після під вигаданими ситуаціями просив неповнолітніх надіслати свої оголені фото чи то відео. Навіть гроші обіцяв. Коли ж підлітки відмовлялись відправляти свої відверті світлини – чоловік брався за шантаж. На часі залишається загадкою скільки б ще неповнолітніх потрапили на його гачок. Та в один із буденних днів чолов’яга попався.
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