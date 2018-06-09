У Києві поліцейські виявили чергову нарколабораторію. ФОТО

Під час обшуку вилучено близько 100 грамів амфетаміну та прекурсори вартістю 100000 гривень.

У ході реалізації оперативної інформації щодо незаконного виготовлення психотропних речовин слідчі Подільського управління поліції спільно з працівниками управління протидії наркозлочинності затримали організатора нарколабораторії та його спільника.

Як повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, в орендованому приватному будинку зловмисники обладнали лабораторію з виготовлення наркотиків.

«Під час обшуків працівники поліції вилучили близько 100 грамів амфетаміну, прекурсори, обладнання для виготовлення наркотиків та 50 набоїв. Вартість вилученого, за цінами «чорного» ринку, становить близько 100 тисяч гривень. Зловмисників затримали, це – 27-річний і 26-річний мешканці Київщини», - розповів правоохоронець.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

«Зараз призначені необхідні експертизи, після проведення яких дії осіб буде відповідно кваліфіковано та вирішено питання щодо оголошення підозри у вчиненні злочину і обрання міри запобіжного заходу», - додав Владислав Іщенко.

Відділ комунікації поліції Києва, Тетяна Іванюсь