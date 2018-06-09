У селі на Вінниччині дружину затримали за підозрою у вбивстві чоловіка. ВІДЕО

У селі на Вінниччині дружину затримали за підозрою у вбивстві чоловіка. ВІДЕО

20:00 09.06.2018

Близько 04:30 до поліції надійшло повідомлення від жительки с. Жабелівка Вінницького району про те, що у власному будинку виявлений мертвим її сусід.

Як розповів т.в.о. начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Олександр Цимбалюк, слідчо-оперативна група, яка виїхала на виклик, на шиї та спині 57-річного потерпілого виявила проникаючі ножові поранення.

Підозри поліцейських щодо вбивства чоловіка впали на його 51-річну дружину.

Спочатку вона відмовлялась від будь-яких показів, але вилучені слідчими на місці злочину речові докази змусили її зізнатися у вчиненому.Попередньо встановлено, що ввечері між подружжям раптово виник побутовий конфлікт, під час якого жінка кухонним ножем нанесла смертельні ножові поранення чоловіку.

Про те, що сталось у родині правопорушниця ранком розповіла сусідці.  Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Підозрювані загрожує до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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У селі на Вінниччині дружину затримали за підозрою у вбивстві чоловіка. ВІДЕО
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