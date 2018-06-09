СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР». ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою Генпрокуратури України затримали у Вінницькій області бойовика терористичної організації «ДНР».

Правоохоронці встановили, що уродженець Вінниччини, який раніше працював в органах МВС, у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі так званої 5-ї окремої мотострілкової бригади він вбрав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районі Донецького аеропорту. Також зловмисник залучався до нагляду за військовополоненими та знущався над ними.

Згодом бойовик вирішив покинути лави бандугруповання. За оперативною інформацією, колишній учасник незаконних збройних формувань періодично їздив до РФ з метою отримання громадянства країни-агресора.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в одному із селищ Вінницької області, де він переховувався від правоохоронних органів.

У рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ