Скандал через дискримінаційну рекламу однієї з відомих мереж магазинів. ВІДЕО
Скандал через дискримінаційну рекламу однієї з відомих мереж магазинів. ВІДЕО
Українська мережа супермаркетів випустила рекламу відер. Відповідний пост опублікували на офіційній сторінці мережі у Фейсбук – фото відер та характерний напис, так би мовити, із підтекстом…
|
09.06.2018 | 22:00
|
09.06.2018 | 21:45
|
09.06.2018 | 21:30
|
09.06.2018 | 20:30
|
09.06.2018 | 20:00
|
09.06.2018 | 19:30
|
09.06.2018 | 19:00
|
09.06.2018 | 01:00
|
08.06.2018 | 23:15
|
08.06.2018 | 22:45
|
08.06.2018 | 22:15
|
08.06.2018 | 21:45
|
08.06.2018 | 21:15
|
08.06.2018 | 20:45
|
08.06.2018 | 20:15
|
08.06.2018 | 19:45
-
- 1 з 1038
- ››