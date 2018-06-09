На Харківщині пенсіонер викрав 9-річну дівчинку. ВІДЕО

На Харківщині знайшли зниклу 9-річну дівчинку. Дитину викрав місцевий пенсіонер. 67-річний чоловік працював охоронцем на підприємстві. Тут же у котельні він і тримав неповнолітню. Два дні дівчинка не з’являлась додому, тож її мати звернулась до поліції. Саме вона і вказала на знайомого пенсіонера. Умови, у яких працівники поліції знайшли дівчинку, були жахаючими. Зараз із дитиною вже працюють медики та психологи.