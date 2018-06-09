У столиці не розминулися вантажівка й легковик, постраждала дитина. ВІДЕО

Все частіше на український дорогах трапляються страшні автопригоди. Причини завжди різні – чи не щодня п’яні керманичи влаштовують гонки, часто водії не дотримуються банальних правил дорожнього руху, нерідко ДТП відбуваються з вини пішоходів. Цього разу у столиці не зуміли роз’їхатись вантажівка й легковик.