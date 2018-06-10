На Хмельниччині чоловіка підозрюють у вбивстві вагітної співмешканки. ВІДЕО

На Хмельниччині чоловіка підозрюють у вбивстві вагітної співмешканки. ВІДЕО

22:00 10.06.2018

27-річна хмельничанка працювала касиром в одному із банків обласного центру. Коли вона не вийшла на роботу і не відповідала на телефонні дзвінки, колеги, знаючи, що дівчина вагітна, вирішили її провідати.

Двері квартири по вулиці Курчатова були незамкненими, а господиня лежала мертвою із зашморгом на шиї. Колеги одразу зателефонували до поліції. На місце невідкладно виїхала слідчо-оперативна група Південно-Західного відділення поліції.

Підозра впала на 32-річного співмешканця потерпілої, якого на місці не було. Орієнтування на чоловіка розіслали усім екіпажам патрульної поліції. І впродовж двох годин в одному з дворів по вулиці Шевченка його виявили і затримали. Як показала експертиза, зловмисник перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Чоловікові вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.2 ч. 2 ст 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного ув’язнення. На період досудового розслідування суд взяв чоловіка під варту.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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