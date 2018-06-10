У Шостці камери спостереження допомогли затримати зухвалого крадія. ВІДЕО

Під виглядом звичайного відвідувача 33-річний шосткинець проник до лікувального закладу та викрав з підсобного приміщення потужну електроболгарку.

Зловмисника місцевим поліцейським допомогли викрити камери відеоспостереження. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність.

До поліції звернулась директор діагностичного центру в Шостці. Вона розповіла, що невідомий з підсобного приміщення їх лікувального закладу викрав електричну болгарку високої потужності.

«На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, - розповідає Валерій Строкач, начальник Шосткинського відділу поліції. – А переглянувши відео з камер спостереження, яке було передано правоохоронцям, вдалось швидко вирахувати зловмисника. На відео було чітко видно лице 33-річного неодноразово судимого за майнові злочини місцевого жителя, якій мешкав у сусідній багатоповерхівці. До нього одразу навідались. Підозрюваний був вдома. І хоча спочатку чоловік заперечував свою провину, стверджуючи, що не причетний до жодної крадіжки, після перегляду відео, зізнався у скоєному».

Крадений електроінструмент правоохоронці вилучили та в найближчий час після проведення всіх слідчих дій повернуть власникам. А у відношенні зловмисника відкрили чергове кримінальне провадження за крадіжку за ознаками ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України, яка передбачає до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області