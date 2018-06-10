У Дніпрі поліція затримала двох псевдомінерів. ВІДЕО
У Дніпрі поліція затримала двох псевдомінерів. ВІДЕО
Була вже п’ята година вечора, коли до поліції надійшло повідомлення. Невідомий пригрозив – має 4 кілограми вибухівки і збирається підірвати Новий міст. Правоохоронці спрацювали миттєво. Міст перевірили, та вибухівку не знайшли.
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