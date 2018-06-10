На Одещині з допомогою сканера зловмисники вдерались до чужих автівок. ВІДЕО

Якщо хочеш зробити щось непомітно, зроби це на очах у всіх. Однак цей фокус не пройшов у крадіїв з Одеси. Дивіться, хлопець підходить до машини, обдивляється її, зазирає у вікна. Тим часом з кимось постійно говорить по телефону. А вже за кілька секунд відкриває багажник і починає звідти щось діставати. Люди навколо мабуть були переконані – це власник автівки. Такий впевнений, ніхто й гадки не мав - цей чоловік посеред білого дня обкрадає чужу автівку.